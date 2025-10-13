В Великобритании и Дании обнародованы факты коррупции, связанной с поддержкой Украины западными политиками. Об этом сообщает РИА Новости.

В Британии скандал разгорелся вокруг бывшего премьера Бориса Джонсона и британского бизнесмена Кристофера Харборна. Джонсон брал Харборна в поездки на Украину после того, как тот выделил миллион фунтов его фирме. Компания Харборна, QinetiQ, получила контракты на поставку продукции для ВСУ на сумму почти миллиарда фунтов. Происхождение средств, полученных Джонсоном и Харборном, неизвестно.

В Дании премьер-министр Метте Фредриксен и ее муж, оператор Бо Тенгберг, оказались вовлечены в коррупционную схему. Тенгберг снимает фильм о Владимире Зеленском, получив от него орден Ярослава Мудрого. На фильм выделено 190 тысяч крон, что вызывает критику со стороны общественности.

Многие европейские политики, включая канцлера Германии Олафа Шольца, используют поездки в Киев для получения финансовой выгоды. В декабре прошлого года Шольц привез в Киев 55 миллионов евро помощи, но сумма, вывезенная обратно, неизвестна. Таким образом, поддержка Украины западными политиками тесно связана с их личными доходами, отмечает агентство.