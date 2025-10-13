Заявление Трампа об окончании конфликта в Газе назвали поспешным

Востоковед, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером высказался о работе президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, а также оценил прочность достигнутого при посредничестве Вашингтона перемирия между Израилем и ХАМАС.

Ранее Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. Американский лидер отметил, война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС — уже восьмой завершенный им конфликт.

Как отмечают некоторые оппозиционные израильские публицисты, ради заключения сделки по Газе Трамп в грубой форме надавил на [премьер-министра Израиля Биньямина] Нетаньяху, а также на ХАМАС. Возможно, именно такой подход и нужен был с самого начала. Однако говорить о результатах работы президента США по урегулированию конфликта еще рано. Пока идет только процесс освобождения заложников. В остальном же перспективы урегулирования сейчас представляются достаточно туманными. Ранее один из катарских переговорщиков говорил о том, что на встрече с ХАМАС стороны ничего не обсуждали, кроме освобождения заложников. Он отмечал, что если бы стороны перешли к более сложным вопросам, таким как разоружение ХАМАС, то никакого прогресса на переговорах достигнуто не было бы. Поэтому пока никому не известно, что будет происходить в секторе Газа в дальнейшем. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

В настоящее время стремление ХАМАС разоружаться не просматривается, подчеркнул эксперт.

«Поэтому я не беру на себя смелость говорить о том, что сделка между Израилем и ХАМАС, заключенная при посредничестве президента США, получит какое-то продолжение», - сказал он.

Представители Израиля и ХАМАС не примут участия в сегодняшнем «Саммите мира в Шарм-аль-Шейхе», отметил специалист.

«Учитывая, что там будет обсуждаться мир между Израилем и ХАМАС, отсутствие представителей враждующих сторон на саммите вызывает сомнения в серьезности мероприятия. Данный саммит выглядит просто как самореклама. Его участники будут гладить друг друга по голове и говорить о том, какие они «крутые», как они «прекратили войну на Ближнем Востоке». Однако я хочу напомнить, что во вчерашнем выступлении Нетаньяху заявил о победе Израиля на всех фронтах, отметив вместе с тем, что вона еще не закончена. И я призываю всех обратить внимание на эти слова», - сказал Чупрыгин, допустив, что в обозримой перспективе между Израилем и ХАМАС вновь вспыхнут боевые действия.

Заявление Трампа об окончании войны в Газе специалист назвал поспешным.

«Здесь американский президент выступает в собственной торопливой манере и устраивает самопиар. Я даже удивляюсь отсутствию с его стороны заявления о том, что если бы не [экс-президент США Джо] Байден, то войны в Газе не было бы… Трамп хочет вписать свое имя в историю, при этом сейчас многие страны в этом ему подыгрывают. Это касается и враждующих сторон, и их посредников, и европейцев. Все они говорят о «крутости» Трампа, об успехе его миротворческих усилий. Но все эти заявления нацелены на то, чтобы в дальнейшем получить фидбек от товарища Трампа. Но говорить о завершении конфликта на Ближнем Востоке, конечно, еще рано. Уже сейчас видно, что заключенная при посредничестве сделка сырая. Между Израилем и ХАМАС остается куча нерешенных вопросов», - заключил Чупрыгин.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ранее призвал Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС неукоснительно соблюдать режим прекращения огня в секторе Газа.