«Благодаря Трампу»: лидеры ЕС оценили освобождение заложников ХАМАС

Лидеры Евросоюза приветствовали освобождение заложников, которых палестинское движение ХАМАС удерживало в секторе Газа. В своих заявлениях политики ЕС высоко оценили усилия президента США Дональда Трампа, пообещав вложиться в восстановление Газы.

На прошлой неделе Израиль и ХАМАС согласились на мирный план Трампа: план предусматривает прекращение огня в Газе и освобождение всех заложников. Халиль аль-Хайя, главный переговорщик ХАМАС, заявил, что Израиль согласился освободить 250 палестинцев, отбывающих длительные сроки заключения, и 1700 заключенных из сектора Газа, которые были арестованы после нападения ХАМАС 7 октября 2023 года.

Также в рамках соглашения Армия обороны Израиля отступит к так называемой «желтой линии» в секторе Газа. Утром 13 октября были освобождены двадцать заложников, остававшихся у ХАМАС.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала освобождение последних заложников «моментом облегчения для всего мира». Она подчеркнула, что Европа полностью поддерживает мирный план, разработанный при посредничестве США, Катара, Египта и Турции.

«Это значит, что можно перевернуть страницу. Можно начать новую главу», - написала она в X.

По словам фон дер Ляйен, план может стать «исторической вехой». Она заявила, что ЕС окажет поддержку в вопросах управления и реформирования палестинской администрации. Также Брюссель предоставит финансирование для восстановления сектора Газа.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж будет участвовать в каждом этапе плана Трампа вместе с «мобилизованными арабскими партнёрами». Он добавил, что разделяет радость семей заложников и всего израильского народа.

«Мы с моей командой только что видели их родителей», - подчеркнул Макрон.

ХАМАС освободил последних заложников из Газы

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в соцсети X приветствовала освобождение семи израильских заложников ХАМАС, подчеркнув роль Трампа в этой «важнейшей вехе на пути к миру».

«Сегодня на Ближнем Востоке наступил редкий момент надежды. Освобождение заложников - крупный успех дипломатии и важнейшая веха на пути к миру. Этот прорыв стал возможен благодаря президенту Трампу», - написала Каллас.

В то же время она предупредила, что обеспечение мира в секторе Газа будет чрезвычайно сложным. Каллас заявила, что для успеха мирного плана необходима мощная международная поддержка.

Она сообщила, что ЕС «готов внести свой вклад». В среду, 15 октября, ЕС возобновит работу гражданской миссии по мониторингу пограничного перехода между сектором Газа и Египтом. По словам Каллас, эта миссия может сыграть важную роль в поддержке режима прекращения огня.