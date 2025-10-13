Обзор иноСМИ: «тайная сеть Сороса» и ЕС «на грани катастрофы»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Турецкий поток» продолжает играть стратегическую роль

Десятого октября проекту газопровода «Турецкий поток» исполнилось девять лет. Проект, морской участок которого был завершен в 2018 году и введен в эксплуатацию в 2020-м, сыграл решающую роль в обеспечении энергетической безопасности Турции и диверсификации поставок в Европу, изменив региональный поток природного газа, пишет Anadolu Ajansı. «Турецкий поток», состоящий из двух ниток, проложенных от Анапы на черноморском побережье России до Кыйыкёя в Турции, имеет общую пропускную способность в 31,5 миллиарда кубометров газа. Одна нитка поставляет газ на внутренний рынок Турции, а другая - в Европу. По мнению экспертов, опрошенных Anadolu, «Турецкий поток» остается важным элементом региональной безопасности поставок благодаря своему стратегическому расположению.

Доктор Осман Зеки Гекче, преподаватель кафедры политологии Босфорского университета, подчеркнул, что трубопровод диверсифицировал маршруты поставок Турции и снизил зависимость России от Украины и Польши при транспортировках газа в Европу. Во время украинского кризиса у Турции и соседних стран, получающих выгоду от «Турецкого потока», нет проблем с поставками. Как отметил Гекче, несмотря на политику Европы по снижению зависимости от российского газа, региональная динамика развивается по-другому. Балканы и Центральная Европа должны обеспечивать свою энергетическую безопасность. Российский газ - более экономичный вариант, чем сжиженный природный газ из США или других стран. По мнени/ эксперта, российский газ продолжит находить рынки в Европе через «Турецкий поток», несмотря на всю «политику дистанцирования».

В США связали антифа с «тайной сетью Сороса»

На этой неделе на стол президента США Дональда Трампа легло новое «леденящее душу» досье, в котором утверждается, что фонд Джорджа Сороса* (организация, признанная нежелательной в России) финансировал движения антифа (сокращение от слова «антифашизм»), пишет британский таблоид Daily Mail. Отчет был передан в Белый дом Джонатаном Чоу, исследователем из Сиэтла, который отслеживает деятельность прогрессивных активистов на северо-западе Тихого океана. В 113-страничном документе утверждается, что американская система услуг для бездомных «захвачена радикальными некоммерческими организациями», которые направляют деньги налогоплательщиков и филантропов на политический активизм вместо того, чтобы помогать людям выбраться с улиц. Чоу заявил, что хорошо финансируемые правозащитные организации обладающие специальным налоговым статусом, «направляют миллиарды государственных долларов» на кампании, противостоящие полиции и продвигающие «экстремистские политические программы».

Структуры Джорджа Сороса в этом документе обвиняются в «укреплении экстремистских программ» путем финансирования судебных исков против запретов на общественные кемпинги и против действий полиции. Чоу утверждает, что огромные суммы денег налогоплательщиков проходят через некоммерческие организации и компании, предоставляющие жилье бездомным, и косвенно идут в пользу «движения «Антифа». По его словам, члены движений используют некоммерческие организации в качестве прикрытия. Автор отчета заявил, что лично передал Трампу копии досье, назвав его «дорожной картой по отслеживанию финансирования экстремистов». Ранее Трамп подписал указ о признании антифа «террористической организацией» в США. Daily Mail отмечает, что досье содержит мало веских доказательств связи антифа с указанными некоммерческими организациями или фондами. Даже Исследовательская служба Конгресса США описывает антифа как «децентрализованную» организацию без формального руководства.

«Венгрия имеет право стремиться к миру»

В сентябре сразу несколько стран ЕС сообщили о нарушениях воздушного пространства и инцидентах с беспилотниками. Эта ситуация демонстрирует, насколько шатким стало положение Европы: континент, безрассудно двигавшийся к военной эскалации с 2022 года, теперь оказался на грани эскалации с ведущей ядерной державой мира, пишет Myśl Polska. По версии издания, путь вперед ясен: либо Европа вновь откроет для себя логику дипломатии, на чем упорно и в одиночку настаивает Венгрия, либо она обречет себя на катастрофу.

С самого начала украинского кризиса Венгрия следовала курсу, который Брюссель осудил как измену, но история расценила как благоразумие. Страна была высмеяна, очернена и изолирована, подчеркивается в статье. Премьер-министр Орбан защищает не интересы Москвы, а «само выживание Европы», заявил автор Myśl Polska. Позиция Орбана исходит из того, что Россию невозможно изгнать из Европы, так же как Европа не может существовать без России. География - это судьба, а стабильный, процветающий континент требует сосуществования. Альтернатива - крах. Санкции уже парализовали европейскую промышленность, и Москва стала неуязвимой, отмечается в статье. Польша и страны Балтии оказались в милитаризованных приграничных зонах, постоянно опасаясь очередной провокации.

«Сходства и близость России и Турции»

На протяжении большей части послевоенного периода Турция и СССР противостояли друг другу по разные стороны баррикад холодной войны. Взаимное недоверие достигло кульминации после вступления Турции в НАТО, пишет dikGAZETE. Но Россия находится в переходной зоне между Европой и Азией, как и Турция. В Европе также часто забывают, что Россия - вторая страна после Турции по численности мусульманского населения, подчеркнул автор статьи.

В 1990-х годах турецкие компании участвовали в строительстве больниц, торговых центров и жилья в России, отмечает dikGAZETE. В этот период увеличилось количество российско-турецких браков, а благодаря семейной близости народы познакомились с культурами друг друга. Теперь жители Турции видят россиян как своих соседей на рынках, улицах и в домах, особенно в Анталье и Стамбуле; и не находят это странным. Автор статьи подчеркнул, что это должно считаться «внутренним богатство», и выразил уверенность, что в России отношение не менее теплое: люди, находящиеся на границе Азии/Европы и не принадлежащие ни к одной из сторон, могут понять друг друга и «пойти по общему пути благодаря общим знаменателям».

«Парадокс Трампа»

Президент США Дональд Трамп мечтает о реиндустриализации и одновременно хочет сделать импорт современной техники более дорогим, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Речь идет о парадоксе: Трамп обещает своим избирателям восстановить отрасль, но своей тарифной политикой он делает все возможное, чтобы ослабить ее. Правительство США недавно пригрозило производителям станков пошлинами, тем самым поставив под угрозу конкурентоспособность американской промышленности. Швейцарский производитель станков Starrag-Tornos уже страдает от «ответной» карательной пошлины в размере 39 процентов на экспорт в США, подчеркивается в статье. Промышленные компании, работающие в США, «стонут» от 50-процентных пошлин на импорт стали и алюминия.

В то же время заводы, которые Трамп хотел бы видеть в Соединённых Штатах, не могут работать без станков. В секторе станкостроения США занимают лишь четвертое место после Китая, Германии и Японии. Станки, производимые в США, в основном поставляются иностранными компаниями, имеющими собственные заводы в стране. Зачастую это чисто сборочные предприятия. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также производство многих ключевых деталей осуществляются за пределами США. С недавних пор Министерство торговли выясняет степень зависимости США от импорта в отдельных секторах экономики. Если расследование придет к выводу, что зависимость настолько велика, что представляет угрозу национальной безопасности, могут быть введены отраслевые пошлины. Это уже произошло со сталью и алюминием, а также с автомобилями. Но дополнительные пошлины - это последнее, что нужно машиностроительной отрасли в ее неблагополучном состоянии, подчеркивается в статье.