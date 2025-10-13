Макрон отказался уходить с поста президента Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен оставлять занимаемую должность и продолжить выполнять обязанности главы государства, чтобы обеспечить стабильность страны.
Его слова приводит Reuters.
Он заверил, что на посту главы государства продолжит «обеспечивать стабильность».
После отставки главы правительства Франции Себастьена Лекорню, который пробыл в должности менее месяца, в политических кругах Пятой республики набирает популярность идея об отставке президента Эммануэля Макрона. На эту тему уже высказались не только противники главы государства, но и люди, в прошлом состоявшие в его команде — например, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп.
Во Франции осадили Макрона после резкого заявления о России
Обычные граждане, судя по опубликованным социологическим опросам, тоже устали от Макрона и выступают за то, чтобы он покинул свой пост досрочно. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».