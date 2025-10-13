Макрон отказался уходить с поста президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен оставлять занимаемую должность и продолжить выполнять обязанности главы государства, чтобы обеспечить стабильность страны.

Его слова приводит Reuters.

«Никогда не забывайте, что мандат, предоставленный французским народом, заключается в том, чтобы служить, служить и служить, давать ответы на вопросы обычных французов и делать все возможное для независимости Франции», — заявил Макрон.

Он заверил, что на посту главы государства продолжит «обеспечивать стабильность».

После отставки главы правительства Франции Себастьена Лекорню, который пробыл в должности менее месяца, в политических кругах Пятой республики набирает популярность идея об отставке президента Эммануэля Макрона. На эту тему уже высказались не только противники главы государства, но и люди, в прошлом состоявшие в его команде — например, бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Во Франции осадили Макрона после резкого заявления о России

Обычные граждане, судя по опубликованным социологическим опросам, тоже устали от Макрона и выступают за то, чтобы он покинул свой пост досрочно. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее во Франции прошла демонстрация за отставку Макрона.