Президент США Дональд Трамп заявил об окончании войны в Газе. Столь громкое заявление он озвучил на борту своего лайнера Air Force One, направляясь в Израиль в воскресенье вечером, предсказав, что соглашение о прекращении огня, которое он заключил, ни много ни мало может положить конец многовековому конфликту на Ближнем Востоке.

"Война закончилась, - сказал он журналистам. - Я думаю, что люди будут вести себя хорошо. Каждый знает свое место. Это будет здорово для всех". "Прошли века. Я думаю, что люди устали от этого. Да, режим прекращения огня будет соблюдаться", - добавил Трамп.

Президентский лайнер приземлился сразу после того, как первые семь живых заложников были освобождены ХАМАС и возвращены в Израиль. На взлетной полосе его встретили его дочь Иванка и ее муж Джаред Кушнер, а также переговорщик по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает The New York Post. Трамп сказал Axios, что, по его мнению, соглашение о прекращении огня может стать "самым большим делом", которое он когда-либо делал в жизни. Когда его спросили о послании Израилю, он сказал: "Любовь и мир на вечность".

Первым этапом плана Трампа из 20 пунктов было прекращение огня и вывод израильских войск с большей части Газы. Второй этап - освобождение заложников. Все 20 живых заложников должны быть освобождены ХАМАС. Тела 28 человек, убитых в результате нападения 7 октября 2023 года, должны быть возвращены поэтапно в течение следующих десяти дней. План Трампа также требует, чтобы ХАМАС разоружился и ушел из палестинского анклава. Технократический орган возьмет на себя управление Газой.

Президенты США и Египта будут председательствовать на встрече мировых лидеров, получившей название "Саммит мира", чтобы поддержать завершение двухлетней войны в Газе после заключения соглашения о прекращении огня. Лидеры Турции, Иордании, Британии, Германии, Франции, Италии, Организации Объединенных Наций и Европейского союза также заявили о своем участии в саммите.