Насильственные депортации: Латвия готовится выдворить сотни россиян

Сегодня истекает срок, до которого власти Латвии потребовали покинуть страну россиян, не сдавших тест на знание латышского языка и не сумевших продлить разрешение на дальнейшее проживание. Скольких русскоязычных жителей республики ждет насильственная депортация, разбирались «Известия».

Три года назад сейм Латвии принял поправки к Закону об иммиграции, которые обязали живущих в Латвии россиян подтверждать знание латышского языка. В 2023 году 46 процентов опрошенных смогли подтвердить владение языком. Остальным был предоставлен двухлетний срок. При этом, по информации латвийских властей, 841 россиянин не подтвердили владение латышским языком на уровне А2. В основном это пожилые люди.

Всего новые правила коснулись около 30 тысяч россиян (из них в период сбора данных умерло примерно 1,9 тыс. человек). По данным Управления по вопросам гражданства и миграции (УВГМ) Латвии, из более чем 25 тысяч человек, на которых распространялись первоначальные поправки к закону, около 15 тысяч получили статус постоянного жителя ЕС.

При этом до 13 октября страну должен покинуть 841 гражданин России — те, кто не подтвердил свое владение латышским языком и право жить в республике. В ведомстве пояснили, что с этого дня им будет закрыт доступ к социальным услугам и, если без уважительных причин они не покинут страну в установленный срок, их могут принудительно депортировать.

Насильственное выдворение может начаться ближе к ноябрю. Большинство из тех, кто должен покинуть Латвию, - это одинокие пенсионеры, некоторые из которых, возможно, даже не знали о том, что им необходимо что-то сделать, чтобы продолжать жить здесь, рассказала депутат Рижской думы Юлия Сохина.

«Может произойти так, что к людям приедут соответствующие службы, дадут час на сборы — примерно так обычно и бывает — и отвезут на границу», — пояснила она, отметив, что к русскоговорящим в Латвии отношение как к людям «второго сорта» и «никакие аргументы, жалобы на какие-то ситуации не воспринимаются».

Также парламентарий обратила внимание на то, что многие из русскоязычных жителей республики сдавали экзамен по латышскому языку в 1990-х годах, когда можно было получать языковое удостоверение, чтобы потом идти работать. И сейчас принуждать их проходить языковой экзамен повторно – противозаконно.

Также для продления разрешения жить в Латвии, помимо сдачи экзамена, необходимо было заполнить и специальную анкету, где есть ряд вопросов на политические темы. Например, «кому принадлежит Крым» и «являются ли нынешние действия России в отношении Украины агрессией». 81-летний пенсионер Станислав Разумовский написал в своей анкете, что Крым — это Россия, и его предупредили, что с таким ответом документы ему вернут и он в этом «сам виноват», пишет издание.

МВД РФ поможет россиянам, которым грозит депортация из Латвии

Россия готова помочь депортированным соотечественникам, однако Латвия не ведет диалог о размещении граждан, чей постоянный ВНЖ не был продлен. Также никто из правящих латвийских партий «не решается выступить в защиту стариков», констатировала юрист по вопросам ВНЖ Елизавета Кривцова.

«Единственная партия, которая открыто говорит об этом, — эта «Стабильность!», но она находится в глубокой оппозиции и рычагов влияния на правящие партии у нее нет. Проблему также понимают на уровне МВД, и наше юридическое бюро фиксировало попытки чиновников облегчить бюрократические препоны, чтобы уменьшить масштаб проблемы. Но решить ее могут только изменения в законе», — констатировала она.

Напомним, что летом 2022 года правительство Латвии поддержало переход к преподаванию в школах и детских садах страны только на государственном языке - латышском. Также правительство Латвии приняло решение с 2026 года отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного в школах страны.