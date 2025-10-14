Зеленский своим указом лишил гражданства Украины мэра Одессы Труханова

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом в эфире заявила ведущая украинского телемарафона, ссылаясь на источники в администрации главы государства, сообщает ТАСС. "Лишить украинского гражданства Геннадия Труханова - городского главу Одессы . Соответствующие указы подписаны", - сказала журналистка. 14 октября Труханов сообщил, что в случае лишения украинского гражданства он будет обжаловать решение в судебном порядке. Также он высказал мнение о том, что петиция по лишению его гражданства была подписана так быстро, потому что его кто-то хочет убрать из политического пространства из-за неприязни. Накануне Труханов заявил, что у него нет российского гражданства. Он также отметил, что с 2018 года в России внесен в санкционные списки как гражданин Украины. По словам мэра, тема о якобы наличии у него иностранного гражданства "всплывает" раз в несколько лет, но распространители подобных слухов никогда не подкрепляют свои слова доказательствами. В то же время документальные подтверждения обратного существуют как у России, так и у Украины.