Священник рассказал о поменявшемся мировоззрении украинцев

Военный священник, насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры иеромонах Гурий (Гусев) заявил, что мировоззрение украинцев начало меняться, но многие из них еще «не переболели лживой американо-европейской мечтой». Об этом он рассказал РИА Новости.

Священник подчеркнул, что россияне и украинцы - братские народы и «буквально одним миром мазаны». По его мнению, народы столкнулись с «общей бедой» - разделением, которое началось в 90-х после развала СССР.

«Самое важное в такой тяжелой ситуации - и им, и нам - не озлобляться, не возненавидеть друг друга. <…> Нас всех в это втянул Запад - а им все равно, что происходит с украинцами», - заявил иеромонах.

Он добавил, что украинцы должны «одуматься». Священник считает, что многие на Украине находятся «в плену у пропаганды» и «до сих пор не переболели глупой, лживой американо-европейской мечтой».

Иеромонах Гурий добавил, что мировоззрение украинцев начало меняться. Он выразил надежду, что в итоге победят «здравый смысл и дипломатия».

«Но я также уверен, потому что видел это сам: если придется, мы будем драться, воевать столько, сколько необходимо», - подчеркнул священник.

Ранее президент РФ Владимир Путин наградил иеромонаха Гурия орденом Мужества. Священник был удостоен этой награды за помощь подразделению морской пехоты РФ в боевой обстановке.

Иеромонах связал награждение с «духовной поддержкой и выполнением других задач, которые допустимы для священника». По данным РИА Новости, он «как священник принимал непосредственное участие в отражении контрнаступления ВСУ» летом 2023 года у поселка Работино.