Трамп подсчитал завершенные им войны
Война между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС — уже восьмой завершенный президентом США Дональдом Трампом конфликт.
Об этом заявил сам американский лидер, сообщает Fox News.
Глава Белого дома также напомнил, что сейчас разворачивается вооруженный конфликт между Пакистаном и Афганистаном, поэтому он подумал, что ему придется вернуться на Ближний восток. По словам президента США, он хорош в урегулировании войн и делает это не ради Нобелевской премии, а во имя спасения жизней.
Трамп захотел поговорить с Путиным на одну тему
10 октября между Израилем и ХАМАС вступило в силу соглашение о прекращении огня с 12:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделка стала результатом деятельности американского лидера по урегулированию конфликта.