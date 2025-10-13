Названы отказавшиеся ехать на «мирный саммит» Трампа лидеры государств

В понедельник, как ожидается, Дональд Трамп и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси будут совместно проводить саммит более чем 20 мировых лидеров в Шарм-эль-Шейхе, посвященный мирному урегулированию в секторе Газа. Не все из приглашенных глав государств и правительств решили, однако, ехать на эту встречу.

По словам президента Египта, цель саммита — “положить конец войне в секторе Газа, активизировать усилия по достижению мира и стабильности на Ближнем Востоке и открыть новую эру региональной безопасности и стабильности”.

Впечатляющим целям встречи соответствует столь же впечатляющий список приглашенных, многие из которых сыграли жизненно важную роль в обеспечении соблюдения соглашения о прекращении огня и освобождении заложников, которое действует в настоящее время.

Ожидается, что дальнейший успех сделки и то, насколько точно следующие этапы соответствуют мирному плану Трампа из 20 пунктов, будут обсуждаться на встрече в понедельник.

Итак, кто же поедет на "мирный саммит" в Газе?

Само собой, Дональд Трамп: президент США будет стремиться к достижению мира, при этом несколько важных элементов, включая то, как будет управляться сектор Газа после прекращения боевых действий, и окончательная судьба ХАМАС, все еще не подтверждены. Тем не менее Трамп уже вовсю радуется своим нынешним успехам, заявив журналистам в воскресенье, что “война окончена”.

Египет играл ведущую роль в переговорах между Израилем и ХАМАС на протяжении двухлетнего конфликта. Приглашение египетского президента Ас-Сиси Трампу совершить “круг почета” по региону поможет обеспечить соблюдение режима прекращения огня, сообщил Reuters источник.

Сообщается, что эмир Катара был одним из арабских лидеров, стремившихся привлечь Трампа к мирному процессу, надеясь, что привязка его к президенту поможет обеспечить его успех. Так что его присутствие на саммите вполне объяснимо.

Ожидается участие и палестинского президента Махмуда Аббаса. Мирный план Трампа оставлял открытой возможность участия администрации Аббаса в руководстве сектором Газа – при условии проведения различных реформ, – но Биньямин Нетаньяху отверг такую идею.

Также ожидается присутствие ряда других лидеров, пишет The Guardian. В их число входят:

Президент Франции Эммануэль Макрон Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Премьер-министр Великобритании Кир Стармер Премьер-министр Испании Педро Санчес Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Президент Европейского совета Антонио Коста Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт Король Иордании Абдалла II Премьер-министр Кувейта Ахмад Аль-Абдалла Ас-Сабах Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа Президент Индонезии Прабово Субианто Президент Азербайджана Ильхам Алиев Канцлер Германии Фридрих Мерц Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис Премьер-министр Армении Никол Пашинян Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф Премьер-министр Канады Марк Карни Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стор Премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа аль-Судани

Но есть и те приглашенные лидеры, кто не поедет на саммит, отмечает The Guardian.

Начнем с того, что Израиль не направит своего представителя на мирный саммит, заявил в воскресенье пресс-секретарь премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Да и член политбюро ХАМАС заявил, что группировка “не будет участвовать”, добавив, что ХАМАС “действовал главным образом через катарских и египетских посредников” во время предыдущих переговоров по Газе.

Иранские государственные СМИ сообщили, что Египет пригласил Иран принять участие в саммите, но в понедельник Тегеран подтвердил, что ни президент Масуд Пезешкиан, ни министр иностранных дел Аббас Аракчи не примут в нем участия.

В понедельник Арагчи написал в соцсети: “Ни президент Пезешкян, ни я не можем взаимодействовать с коллегами, которые напали на иранский народ и продолжают угрожать нам и вводить санкции”, имея в виду Соединенные Штаты.

Вашингтон ненадолго присоединился к Израилю в нападениях на ядерные объекты Ирана во время 12-дневной войны в июне, напоминает The Guardian.