«Хорошего не выйдет»: на Западе сделали тяжелое признание о России

Построить архитектуру безопасности Европы без участия России, крупнейшей страны континента, невозможно. Об этом в эфире канала норвежского политолога Гленна Дизена заявил американский экономист Ричард Вольф.

Вольф отметил, что наблюдает «почти нелепый уровень враждебности к России». Западные политики извергают «поток слов, который лишен смысла», и противоречит сам себе с точки зрения дипломатии.

«Как можно выстроить архитектуру безопасности для Европы без ее крупнейшей страны? Это неудачная шутка и, как показал конфликт на Украине, ничего хорошего из этого не выйдет», — сказал экономист.

Вольф считает, что при равноправном сотрудничестве Москвы и Брюсселя ситуация бы развивалась иначе — стороны конфликта смогли бы выработать соглашение и прекратить конфликт, исход которого был ясен сразу.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил провести переговоры между Россией и ЕС по вопросу будущей системы безопасности Европы. Главной темой бы там стал украинский конфликт.