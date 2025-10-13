Пока вы спали: взрыв в жилом доме в Алчевске и более сотни сбитых БПЛА над РФ

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ХАМАС опубликовал список из 20 живых заложников, которых планирует освободить

Палестинское движение ХАМАС объявило о предстоящем обмене 20 живых заложников, среди которых есть уроженец Донбасса Максим Харкин. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках соглашения планируется передача заложников Международному комитету Красного Креста, хотя точные детали этого процесса пока не раскрываются.

Ожидается, что первая группа будет освобождена на севере Газы, а сама операция состоится рано утром 13 октября.

Над регионами России за ночь сбили 103 украинских БПЛА

За ночь российская система ПВО сбила 103 украинских БПЛА, сообщил Минобороны РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Большая часть беспилотников была уничтожена в различных регионах, включая 40 аппаратов в Крыме и 26 в Астраханской области.

Остальные цели были перехвачены и уничтожены над Черным морем, Ростовской областью, Азовским морем, Белгородской областью и Калмыкией.

Что известно о взрыве в жилом доме в Алчевске в ЛНР

В жилом доме в Алчевске ЛНР произошел взрыв, в результате которого загорелась квартира на седьмом этаже девятиэтажки и частично обрушились помещения на верхних этажах. Об этом сообщает ТАСС.

При пожаре погибли два человека, а сотрудники МЧС эвакуировали жителей и организовали для них временное размещение.

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации, на место выехали следователи и специалисты для расследования причин инцидента и ликвидации последствий.

Кабмин поддержал законопроект о бесплатном втором профобразовании для бойцов СВО

Правительство поддержало законопроект, который позволит участникам специальной военной операции бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. Об этом сообщает ТАСС.

Инициатива направлена на мобилизованных, контрактников и добровольцев и требует доработки для приведения в соответствие с действующим законодательством об образовании.

Такая мера, по мнению депутатов, поможет бойцам адаптироваться после службы, повысить квалификацию и расширить профессиональные возможности.

Ограничения числа банковских карт на человека введут в декабре

В России планируют ввести лимит на количество банковских карт, которые может иметь один человек, начиная с декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно инициативе, максимальное число карт в одном банке не должно превышать пяти, а общее количество по всем банкам — двадцати.

Одновременно запустят сервис, позволяющий россиянам отслеживать, где и в каких банках были выпущены их карты.