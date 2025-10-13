Букингемский дворец в панике из-за состояния больного раком Карла III

Кажется, Карлу III становится всё хуже. RadarOnline пишет, что Букингемский дворец в панике после недавнего выхода короля на публику. Всё дело в том, что монарх выглядел крайне истощённым, худым, бледным, а костюм на нём просто висел.

© Super.ru

«Он выглядел так, будто борется с чем-то более серьёзным, чем кажется на первый взгляд», — высказался инсайдер.

Он подчеркнул, что, хоть представители Карла и утверждают, что он чувствует себя хорошо, окружающие видят: всё очень печально.

«Они тихо готовят Уильяма к быстрому переходу. Иллюзия идеального здоровья рушится», — добавил другой источник.

Он заметил, что, вероятно, Карла III неплохо фотошопят на некоторых снимках, чтобы он в самом деле выглядел более здоровым. Однако сейчас не помогает даже это.

Напомним, у Карла III диагностировали онкологию зимой 2024-го. Врачи рекомендовали ему воздержаться от публичных мероприятий и прочих королевских обязанностей. И он последовал их совету — правда, всего на несколько месяцев. Карл не мог представить себя без работы и скоро вернулся к привычному образу жизни, параллельно проходя лечение от рака.