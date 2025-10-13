Путин готовит секретное супероружие: в КНР восхитились ответом на «переменчивость» США

Россия готовится продемонстрировать новейшее вооружение, которое способно перевернуть расстановку сил на мировой арене. Президент Владимир Путин сообщил, что в стране завершаются успешные испытания принципиально нового стратегического комплекса. Аналитики из КНР уверены, эта демонстрация – не просто военный жест, а четкий ответ на нарастающее давление со стороны США и НАТО.

«ФедералПресс» представляет перевод статьи китайского издания Sohu.

«На фоне продолжающихся санкций, провокаций и попыток изоляции, в Кремле решили напомнить Западу, что у Москвы есть чем ответить. Путин дал понять: Россия не намерена отступать и готова предъявить то, что может изменить правила игры. Речь идет о сверхсекретной разработке, о которой ранее лишь намекали – теперь же она выходит в информационное и, возможно, боевое поле», – отмечается в материале.

Китайские журналисты сделали предположение, что речь идет о крылатой ракете с ядерной энергетической установкой под названием «Буревестник». По имеющимся данным, это оружие обладает дальностью до 20 000 километров и может обходить любые существующие системы противовоздушной обороны. Благодаря полету на сверхнизкой высоте и ядерному двигателю, ракета практически неуязвима и способна находиться в воздухе длительное время, ожидая команды к удару.

Эксперты считают, что это не просто угроза – это полноценный инструмент стратегического сдерживания, особенно в условиях, когда США и их союзники наращивают активность на границах России. Несмотря на то что применение «Буревестника» в локальных конфликтах маловероятно, его существование уже создает давление на западные военные и политические структуры. НАТО пока не располагает средствами, способными гарантированно перехватить такую цель.

Однако, как отмечается, одной новинкой дело не ограничивается. В резерве у России еще один козырь: гиперзвуковая ракета «Циркон». Это оружие уже стоит на вооружении и отличается способностью развивать скорость до 9 Махов при дальности в 1000 км. При этом «Циркон» способен запускаться не только с кораблей, но и с наземных и воздушных платформ, что значительно расширяет зону его применения.

Такие разработки позволяют Москве не просто демонстрировать силу, а решать стратегические задачи – от усиления обороны до получения новых рычагов влияния на международной арене. С помощью «Циркона» и «Буревестника» Россия выходит за рамки оборонительной тактики и начинает диктовать собственные правила в переговорах по вопросам глобальной безопасности, пишет Sohu.

Путин заявил, что Россия скоро представит новое оружие

Свою задачу Путин, по мнению обозревателей, видит не только в укреплении военного потенциала страны, но и в разрушении технологической блокады, выстроенной вокруг России. Кремль, судя по заявлениям, намерен использовать военные достижения как аргумент в будущих переговорах с Вашингтоном – будь то новые соглашения по контролю над вооружениями или геополитическое перераспределение влияния.

Для Запада это серьезный вызов. США и их союзникам предстоит решать, как реагировать на такую демонстрацию возможностей. Игнорировать появление новых систем сдерживания – рискованно, но и втягиваться в новую гонку вооружений не менее опасно.

Ранее военный эксперт раскрыл, о каком мощном оружии говорил Путин.