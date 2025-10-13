ХАМАС назвал имена 20 заложников, которых планируют освободить

Палестинское движение ХАМАС опубликовало перечень из 20 израильских заложников, подлежащих освобождению в рамках мирного соглашения. Об этом сообщает агентство Reuters.

© Газета.Ru

Представитель правительства Израиля Шош Бедросян заявил, что перевозка заложников начнется рано утром в понедельник, 13 октября, причем всех освободят одновременно. До этого премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о победе еврейского государства на всех фронтах, но отметил, что часть врагов попытается восстановить силы, чтобы снова атаковать еврейское государство.

9 октября президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает "очень скорое" освобождение всех заложников, а также отвод израильских войск к согласованным линиям.

План американского лидера по урегулированию конфликта Израиля и Палестины состоит из 20 пунктов, включая прекращение боевых действий, освобождение израильских заложников и передачу власти в секторе Газа от ХАМАС переходному комитету. По данным телеканал Al Jazeera, группировка согласилась освободить пленных и передать управление анклавом.