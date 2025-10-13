Трамп считает, что Путин урегулирует конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин урегулирует конфликт на Украине.

«Я действительно считаю, что президент Путин выглядел бы великолепно, если бы ему удалось урегулировать это. И я думаю, что он это урегулирует», — сказал глава Белого дома.

При этом он добавил, что США «всё равно будут действовать».

Также Трамп рассказал, при каких условиях Соединённые Штаты могут поставить Украине «Томагавки».

Путин ранее на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» отметил, что применение украинской армией «Томагавков» нанесёт ущерб отношениям России и США.