После того, как Финляндия и Швеция стали членами НАТО, Скандинавия начала превращаться в новую линию фронта против России. С таким мнением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«На протяжении всей холодной войны Скандинавия считалась регионом мира, ведь Финляндия и Швеция не входили в НАТО, а Норвегия была облегченным вариантом натовской страны — на ее территории не размещались иностранные войска», — пояснил Дизен.

Он добавил, что теперь, когда Финляндия и Швеция стали полноправными членами Североатлантического альянса, в регионе появляется все больше военных баз, и теперь он становится «Украиной на Севере».

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен обвинила Россию в нарушении всех 10 принципов Хельсинкского заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.