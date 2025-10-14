Трамп: странам Ближнего Востока нужно объединиться и довести дело до конца

Президент США Дональд Трамп после подписания всеобъемлющего документа по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа в соцсети Truth Social заявил, что странам Ближнего Востока теперь необходимо объединиться и довести дело до конца.

«Газа — это только часть. Более важно — мир на Ближнем Востоке», — написал он.

Глава Белого дома добавил, что он сумел «добиться многого», много поработал, получив «ни с чем не сравнимый опыт».

13 октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе выступления в парламенте Израиля объявил о завершении конфликта в Газе.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позже канцелярия президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.