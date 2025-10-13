Ирландский журналист Чей Боуз выразил мнение, что председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и экс-премьера Британии Бориса Джонсона следует отправить на фронт в зону СВО.

Об этом он написал в соцсети Х.

«Отправьте фон дер Лгунью и кретина Бориса Джонсона (никогда не носивших форму) на фронт... Пусть они почувствуют запах войны. Это закончится за 24 часа», — говорится в публикации.

Ранее Джонсон призвал прямо сейчас отправить западных военных на Украину.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен, говоря об агрессии Евросоюза в отношении России, между тем отметил, что европейские политики поступают таким образом для укрепления своих позиций в организации.