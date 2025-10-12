В День Испании картину с Колумбом в музее Мадрида облили биоразлагаемой краской

В музее Мадрида облили краской картину «Первое чествование Христофора Колумба». Об этом сообщили в соцсети X активисты экологической организации Futuro Vegetal.

Они отметили, что использовали для акции в Музее военно-морского флота Испании биоразлагаемую краску.

«Празднование 12 октября (День испанской нации. — «Газета.Ru») — это празднование веков угнетения, эксплуатации... коренного населения Абья Ялы (Латинской Америки)», — говорится в посте.

Как пишет El País, две активистки бросили в картину краску. При этом они выкрикивали: «12 октября — нечего праздновать». Охрана музея быстро их задержала и вывела из зала.

День испанской нации — ежегодный праздник, который отмечают 12 октября. В этот день в 1492 году морская экспедиция из Испании под руководством Христофора Колумба открыла Америку. Тогда встретились два мира, поскольку Европа начала контакты с Америкой, а испанские культурные и языковые границы вышли за пределы Иберийского полуострова. Обязательной частью праздника является военный парад и авиашоу с участием членов королевской семьи и высокопоставленных чиновников.