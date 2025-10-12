Зеленский озвучил позицию Трампа по "Томагавкам"

Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп пока не определился с решением относительно поставок крылатых ракет "Томагавк".

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Мы работаем над этим. И я жду решения президента Трампа», — сказал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что рассчитывает на положительное решение, но окончательный вердикт пока неизвестен.

Зеленский раскрыл цели ракет Tomahawk в случае их передачи Украине

Ранее Зеленский уточнил, что этот вопрос обсуждался во время их сегодняшнего телефонного разговора.