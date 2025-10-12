Зеленский озвучил позицию Трампа по "Томагавкам"
Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп пока не определился с решением относительно поставок крылатых ракет "Томагавк".
Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Украинский лидер добавил, что рассчитывает на положительное решение, но окончательный вердикт пока неизвестен.
Ранее Зеленский уточнил, что этот вопрос обсуждался во время их сегодняшнего телефонного разговора.