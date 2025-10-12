В Грузии вновь вспыхнул массовый протест

В Грузии вновь начался массовый протест. Кадры шествия к парламенту страны публикует Telegram-канал Tbilisi Life.

Сообщается, что группа протестующих пришла к парламенту страны по проспекту Руставели. Он перекрыт с момента начала протестов осенью 2024 года.

«319-й день непрерывного протеста», — уточняют авторы канала.

Протесты в Грузии проходят с октября 2024 года. Тогда в стране состоялись выборы в парламент, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Оппозиция отказалась признавать результаты, лишившись мест в законодательном органе.

Премьер Грузии сообщил о новой попытке революции

В ноябре протест обострился после объявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе об остановке интеграции в Европейский союз (ЕС). Глава кабмина заявил, что Тбилиси отказывается от всех бюджетных грантов Евросоюза до 2028 года.