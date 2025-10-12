Чехия изменила порядок получения виз для граждан России

Власти Чехии изменили порядок получения виз для россиян. Об этом пишет в Telegram-канале пресс-служба димпмиссии республики в Москве.

Дипломаты пояснили, что 12 октября 2025 года заканчивается сотрудничество между посольством Чешской Республики в Москве и визовыми центрами компании ВФС.Глобал.

«С 13 октября 2025 года будет возможно заявления на оформление краткосрочных шенгенских виз подавать только в Консульском отделе Посольства ЧР в Москве по предварительной записи», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что в феврале правительство Чехии продлило на неопределенный срок запрет выдавать туристические визы и разрешения на проживание гражданам России и Белоруссии.

В сентябре стало известно о закрытии визовых центров Чехии в РФ. По мнению экспертов, Прага пошла на этот шаг с тем, чтобы «быть в тренде», соответствовать европейской повестке.

Кроме того, кабмин республики запретил въезд в страну не получившим официальную аккредитацию российским гражданам с дипломатическими и служебными паспортами.

Исключение было сделано для тех, кто уже получил дипломатическую аккредитацию, а также для членов делегаций, которые приезжают в Чехию на заседания международных организаций.