Пашиняна пригласили на «Ближневосточный саммит мира»

Премьер Армении Никол Пашинян будет участвовать в «саммите мира» в Египте по случаю прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Назели Багдасарян, пишет «Спутник Армения».

Багдасарян отметила, что Пашинян 13 октября отправится с рабочим визитом в Египет, на ближневосточный мирный форум.

Планируется что на «саммит мира» приедут лидеры более 20 государств. Сопредседателями станут президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Дональд Трамп.

Израиль и движение ХАМАС не будут участвовать в данном мероприятии.