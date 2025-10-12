Пашиняна пригласили на «Ближневосточный саммит мира»
Премьер Армении Никол Пашинян будет участвовать в «саммите мира» в Египте по случаю прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщила пресс-секретарь Назели Багдасарян, пишет «Спутник Армения».
Багдасарян отметила, что Пашинян 13 октября отправится с рабочим визитом в Египет, на ближневосточный мирный форум.
«По приглашению президента США Дональда Трампа и президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси премьер-министр Армении примет участие в Саммите мира на Ближнем Востоке в городе Шарм-эш-Шейх», — заявила пресс-секретарь.
Планируется что на «саммит мира» приедут лидеры более 20 государств. Сопредседателями станут президенты Египта и США Абдель Фаттах ас-Сиси и Дональд Трамп.
Израиль и движение ХАМАС не будут участвовать в данном мероприятии.