"Украинская афера": Трамп потребовал расследовать свой первый импичмент

Президент США Дональд Трамп потребовал от Конгресса провести расследование попытки своего импичмента в 2019 году, назвав ее «украинской аферой» и «незаконным обманом», который был «гораздо хуже Уотергейта».

С таким призывом он выступил на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Афера с импичментом (мне!) на Украине была гораздо более масштабным незаконным обманом, чем Уотергейт", - подчеркнул Трамп.

«Я искренне надеюсь, что необходимые органы власти, включая КОНГРЕСС, изучают это!» — написал глава Белого дома, вновь обрушившись с критикой на конгрессмена-демократа Адама Шиффа.

«Адам "Хитрец" Шифф ("Schiffty" Schiff) был тааак нечестен и коррумпирован», — заявил президент, утверждая, что в ходе того процесса было нарушено множество законов.

Напомним, осенью 2019 года Демократическая партия США инициировала процедуру импичмента против Трампа после его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Демократы утверждали, что Трамп требовал от Зеленского обнародовать компромат на семью своего политического конкурента Джо Байдена и ее интересы на Украине. Сам Трамп это отрицал. В итоге довести процедуру импичмента до конца Демократической партии не удалось.