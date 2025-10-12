Во Франции осадили Макрона после резкого заявления о России

Президент Франции Эммануэль Макрон представляет большую опасность для мира в Европе, поскольку ему больше нечего терять в родной стране, где он потерпел сокрушительное политическое фиаско. Об этом заявил лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

В соцсети X Филиппо прокомментировал последние угрозы Макрона в адрес России. Французский президент заявил, что «Москва заплатит за свои последние действия» и в очередной раз предложил ввести войска НАТО на Украину.

«Ну вот, это случилось: Макрон начал действовать по плану "война против России", потому что ему уже нечего терять во Франции», — написал глава «Патриотов».

По его словам, Макрона нельзя оставлять на посту президента, французы подвергают себя огромному риску.

«Вон, быстро!» — призвал он.

В последние дни Макрон столкнулся с колоссальным политическим кризисом во Франции. Многие эксперты считают, что у него только один выход – добровольная отставка и назначение новых выборов.