Эрдоган выступил с заявлением об украинском конфликте

Турция стремится прекратить украинский конфликт и поддерживает баланс интересов, контактируя с Москвой и Киевом. Однако в это же время «торговцы кровью» извлекают выгоду из боевых действий. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает РИА Новости.

В воскресенье Эрдоган выступил в Трабзоне. Он отметил, что украинский конфликт не удалось свести на нет, напротив, он только обострился. На этом фоне Анкара стремится проводить сбалансированную и справедливую политику и ищет пути разрешения кризиса.

«Мы поддерживаем контакты с обеими сторонами с целью прекращения конфликта и установления мира», — заявил турецкий лидер.

По его словам, «как и в любой войне, здесь ищут выгоду торговцы кровью».

