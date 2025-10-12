Готовится что-то серьезное: Зеленский провел второй экстренный разговор с Трампом

Владимир Зеленский провел второй за двое суток телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, снова назвав его «очень продуктивным».

Об этом сообщил сам глава киевского режима.

«Только что говорил с Президентом США Дональдом Трампом, уже второй раз за два дня, и сегодня тоже был очень продуктивный разговор», — заявил украинский лидер.

По его словам, беседа стала продолжением договоренностей, достигнутых накануне. Стороны детально обсудили ключевые для Украины вопросы: усиление противовоздушной обороны, повышение устойчивости страны и расширение ее дальнобойных возможностей.

«Много деталей по энергетике. Президент Трамп хорошо проинформирован обо всем, что происходит», — добавил Зеленский.

Он также сообщил, что достигнута договоренность о продолжении диалога, и команды двух президентов уже готовятся к следующим контактам.

Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом

Накануне издание Axios сообщало, что Зеленский и Трамп якобы обсуждали поставки "Томагавков", но Белый дом окончательного решения не принимал.