Трамп допускает применение закона 1807 года

Глава США Дональд Трамп рассматривает все возможные варианты для наведения порядка в стране, в частности, готов применить закон о восстании, рассказал в беседе с журналистами программы Meet the Press на канале NBC News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Накануне Белый дом мобилизовал войска Национальной гвардии, чтобы направить их в Орегон и Иллинойс для подавления протестов в Портленде и Чикаго. Оба решения были временно заблокированы в суде.

Модератор Кристен Уэлкер попросила уточнить, действительно ли Белый дом рассматривает возможность применения закона 1807 года на фоне текущей ситуации в стране.

«Президент рассматривает все возможные варианты. Сейчас он не чувствует в этом [реализации предусмотренных законом мер] необходимости», — разъяснил Вэнс.

Вице-президент уточнил, что проблема заключается в том, что все СМИ США, «подстрекаемые несколькими крайне левыми безумцами», считают нормальным нападать на американские правоохранительные органы, публиковать разоблачительные статьи. Он добавил, что правительство не может и не желает с этим мириться.

Трамп желает, чтобы люди были в безопасности, констатировал Вэнс. Он добавил, что кабмин делает «всё возможное, чтобы американцы чувствовали себя в безопасности в своей стране».

Напомним, что Акт о восстании — это федеральный закон США, который дает президенту право размещать вооруженные силы или федерализовать войска национальной гвардии на территории США для подавления протестов.

Документ обычно называют «Законом о восстании 1807 года» и связывают его с президентом Томасом Джефферсоном.

На самом деле, по словам юристов, Акт представляет собой сборник законодательных актов, принятых в период с 1792-го по 1871 год, в которых определяется роль вооруженных сил США в обеспечении правопорядка внутри страны.

Закон разрешает военнослужащим принимать участие в деятельности внутренних правоохранительных органов, такой как аресты и обыски, то есть выполнять функции, которые им, как правило, запрещены иным образом.

В XX и XXI веках он практически не применялся — последний раз о нем вспомнили при президенте Джордже Буше-старшем, когда появилась потребность подавить массовые беспорядки в Лос-Анджелесе в 1992 году.

Ранее сообщалось, что президент США в июне 2025 года намеревался применить закон о восстании 1807 года, чтобы подавить протесты в Калифорнии.