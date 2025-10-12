Бывший премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко вновь утверждает, что украинский конфликт скоро завершится. Ее цитирует ТАСС.

Заявление об окончании конфликта Тимошенко сделала в воскресенье.

«Я, зная определенную информацию, верю, что завершение войны не за горами», — сказала она.

Лукашенко назвал виновника затягивания конфликта на Украине

При этом политик не стала пояснять источник информации и раскрывать подробности.

Прежний аналогичный прогноз Тимошенко не сбылся. Минувшей весной она говорила, что существуют международные планы по завершению украинского конфликта до лета 2025 года. Она утверждала, что на Украине произойдет тотальная перезагрузка власти.