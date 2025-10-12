Молдавия готовит нападение на Приднестровье

Молдавия усиливает военный и санкционный нажим на Приднестровье, несмотря на публичные заявления о приверженности дипломатии, сообщил заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского государственного университета Илья Галинский. По его словам, Кишинев использует против Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) комплекс диверсионных мер и демонстрирует готовность к силовому сценарию, в том числе при поддержке НАТО.

«Заявление [председателя парламента Молдавии Игоря] Гросу о том, что реинтеграция Приднестровья должна произойти мирным, дипломатическим путем, противоречит всей стратегии Молдовы на приднестровском направлении, которая усиленно вооружается, играет „мускулами“, показывая, что она в любой момент готова сама или с помощью своих натовских союзников сокрушить непокоренное Приднестровье», — отметил эксперт.

По данным Галинского, Кишинев применяет в отношении ПМР экономические санкции, ограничивает международные коммуникации, вводит запреты на банковские операции и экспорт товаров, препятствует автомобильным перевозкам, а также угрожает арестами приднестровских политиков.

Ранее Игорь Гросу в интервью румынскому агентству Agerpres заявил о планах Кишинева добиться сближения с Тирасполем исключительно мирным путем и интегрировать Приднестровье в ЕС в один или два этапа, ссылаясь на экономическую взаимосвязь региона с европейским рынком. В то же время, позиции Кишинева в отношении дальнейших шагов по реинтеграции остаются жесткими, отмечают эксперты. Вопрос статуса Приднестровья остается одним из ключевых в процессе евроинтеграции Молдавии: регион с 1992 года фактически не подчиняется Кишиневу после вооруженного конфликта, а на референдуме в октябре 2024 года лишь половина граждан поддержала курс на ЕС. Приднестровье неоднократно заявляло, что не намерено входить ни в состав Молдавии, ни в Европейский союз.