Украинский лидер Владимир Зеленский является главной причиной затягивания конфликта на Украине. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. По мнению белорусского лидера, европейские страны и США не являются основными виновниками продолжения боевых действий, а ключевая проблема кроется в позиции самого Зеленского.

«Сегодня мы получаем массу информации в последние дни, что здесь дело не в Соединенных Штатах Америки <...> не в России <...> и не в европейских лидерах, а больше во Владимире Александровиче Зеленском проблема», — заявил Лукашенко в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Белорусский президент предположил, что украинский лидер ждет «мощнейшего давления» извне, чтобы принять соответствующие решения.

Лукашенко также отметил, что Россия активно продвигается на фронте, что, по его словам, может привести к «исчезновению Украины как государства». Он указал на интерес западных соседей Украины к ее территориям, проводя параллели с событиями до Великой Отечественной войны. Белорусский лидер призвал Зеленского прислушаться к его предложениям, подчеркнув, что «счастье на территорию Украины никто не принесет, кроме славянских государств», с которыми, по его мнению, необходимо договариваться.

Россия никогда не отказывалась от диалога с Украиной по текущему конфликту. В 2025 году прошло несколько раундов переговоров по данному вопросу. Кроме того, США активно начали способствовать его завершению.

По мнению профессора кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко, так как президент Владимир Путин ценит диалог с американским коллегой Дональдом Трампом, он намерен завершить конфликт на Украине при его участии. Именно по этому, по мнению эксперта глава РФ сохраняет открытость на фоне заявлений о «Томагавках».