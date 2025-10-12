Куба ответила на заявления США об участии в конфликте на Украине
Заявления официальных лиц США о том, что Куба направила 5 тыс. военных на фронт, для участия в конфликте на стороне России, не соответствуют действительности, пишет пресс-служба кубинского министерства внутренних дел.
Дипломаты уточнили, что располагают информацией о кубинцах, которые действительно присоединились к участию в конфликте с той или иной стороны. Государство их не поддерживает, так как выступает против наемничества, добавили в пресс-службе.
В Гаване пояснили, что сведения о воюющих на Украине кубинцах появлялись еще в 2023 году, и уже тогда «были приняты меры по пресечению вербовки на национальной территории и в связи с этим были возбуждены уголовные дела».
В частности, было запущено девять судебных процессов против 40 наемников. 26 из них уже осуждены на сроки от пяти до четырнадцати лет.
В пресс-службе отметили, что вербовка ведется на территории иных стран, ее осуществляют среди кубинцев, живущих за рубежом.