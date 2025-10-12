В Риме закрылось Antico Caffe Greco, в котором Гоголь написал "Мертвые души"

Одно из самых известных и старейших литературных кафе Европы Antico Caffe Greco в Риме опечатано и фактически закрыто. Это стало кульминацией многолетнего судебного спора между собственником здания и управляющими кафе. В этом уникальном историческом месте на Via dei Condotti на протяжении 265 лет встречались талантливые поэты, художники и философы, зарождались идеи и легенды. Для римлян и любителей истории закрытие легендарного кафе - это конец целой эпохи и настоящая драма.

© Российская Газета

Antico Caffe Greco открылось в 1760 году, когда грек (отсюда название кафе) Никола делла Маддалена арендовал небольшое помещение у подножия Испанской лестницы. С тех пор заведение стало неотъемлемой частью культурной топографии Рима - местом, где аромат кофе смешивался с запахом чернил, воска и старинной мебели. Согласно старинной легенде, именно в Caffe Greco появился первый прообраз современного эспрессо. Кафе стало центром художественной жизни Рима. За его мраморными столиками сидели Гете, Байрон, Шелли, Стендаль, Вагнер, Лист, Д Аннунцио, Де Кирико, Бернард Шоу, Ганс Христиан Андерсен, а также писатели, художники и философы со всего мира. В их числе было немало представителей русской культуры, таких как Иван Тургенев и Федор Тютчев. Особое место среди посетителей занимал Николай Васильевич Гоголь. Он жил неподалеку, на Via Sistina, и почти ежедневно приходил в кафе. Современники вспоминали, что Гоголь всегда садился в дальнем углу, где стояли массивное зеркало и старинный камин. Он подолгу сидел за чашкой кофе, наблюдая за посетителями, записывая что-то в свой блокнот. Именно здесь он спорил о высоком с художниками Александром Ивановым, Карлом Брюлловым и Орестом Кипренским.

Со временем кафе превратилось не просто в литературный клуб, а в настоящую арт-резиденцию. На его стенах собрано более 300 произведений искусства: портреты знаменитых посетителей, пейзажи итальянских мастеров XIX века, наброски художников, письма и редкие фотографии. Так, в одном из залов кафе до недавнего времени висел портрет Гоголя, написанный Сведомским. Рядом была копия письма Николая Васильевича другу Плетневу, в котором писатель, написавший несколько глав второго тома "Мертвых душ" именно в этом кафе, признался: "О России я могу писать лишь в Риме, там она представляется мне во всей громаде". Некоторые исследователи называют коллекцию Caffe Greco "самой большой частной художественной галереей, открытой для публики в Риме". Особую ценность представляют мемориальные вещи: стол, за которым сидел Гоголь, кресло, в котором часто работал Д Аннунцио, диван из квартиры Андерсена, старинные зеркала, отражавшие лица поколений творцов.

Конфликт начался в 2017 году, когда истек срок аренды помещения. Руководство заведения захотело его продлить, однако получило отказ от собственника здания - Римской еврейской больницы. На протяжении всех этих лет управляющие Caffe Greco упорно пытались оспорить решение владельцев в судебном порядке. В 2025 году суд поставил точку в затянувшейся тяжбе, постановив, что кафе подлежит немедленному выселению. После чего карабинеры сменили замки и опечатали двери, а коллекцию произведений искусства, которая оценивается в 8 миллионов евро, взяли под государственную охрану.