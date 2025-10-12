На Украине разразился скандал из-за офицера-пограничника, преследуемого Зеленским

Владимир Зеленский лично расформировал пограничную роту БПЛА в отместку за то, что ее командир Юрий Касьянов дал показания в антикоррупционном бюро против него. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на заявление Касьянова.

Касьянов — экс-командир бывшей беспилотной роты 10-го мобильного отряда украинской погранслужбы.

Он выступил разоблачителем и ключевым свидетелем по делу фирмы Fire Point, которая производит ракеты «Фламинго». Фирмой владеет бизнесмен Тимур Миндич. На Украине его называют «кошельком Зеленского» и обвиняют в коррупции.

«Решение о ликвидации нашего подразделения было принято президентом Владимиром Зеленским, потому что я являюсь разоблачителем по делу Fire Point и ключевым свидетелем», — написал Касьянов в соцсетях.

Касьянов отметил, что 2 октября дал показания представителям НАБУ - Национального антикоррупционного бюро Украины. В этих показаниях есть фамилия Зеленского. Утром следующего дня пришел приказ о ликвидации его подразделения по причине «неэффективности». Затем их база была «разрушена и разграблена».

«Раньше я всегда боялся, что в расположение подразделения прилетит «Шахед» или «Искандер», а оказалось, бояться нужно было наших украинских подонков и предателей», — добавил Касьянов.

Он опубликовал повестку на допрос в НАБУ, которая подтверждает его статус свидетеля. Касьянов также попросил защитить его и семью по программе защиты свидетелей.

По словам Касьянова, сейчас он находится в сборно-пересыльном пункте в Ровненской области, «в скотских условиях, фактически в положении арестованного». Его «охраняют как уклониста», а глава госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко не намерен «выпускать его живым».