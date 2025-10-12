Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон активно сотрудничает с Кристофером Харборном, одним из самых крупных и скрытных политических спонсоров Соединенного Королевства. Об этом пишет обозреватель Том Бергис в статье для The Guardian.

По его данным, в интернет попали документы, так называемое «досье Бориса», в котором подробно описываются встречи «Бориса и Криса», совместная поездка в Киев и Львов.

Журналист заметил, что поездка была насыщена встречами на высшем уровне, включала участие в форуме «Ялтинская европейская стратегия», выступление перед украинской элитой, закрытую беседу с Владимиром Зеленским и переговоры с высокопоставленными министрами и военными.

Организаторы визита зарегистрировали Харборна как «советника офиса Бориса Джонсона», что позволило включить миллионера в официальную делегацию.

В России дали один совет Борису Джонсону по Украине

Эксперт уточнил, что активы Харборна рассредоточены по всему миру, в списке его интересов — криптовалюты, авиатопливо, СПА-центры, три военные компании.

В частности, он является крупнейшим акционером британского оборонного гиганта QinetiQ, который поставляет украинским вооруженным силам беспилотники Banshee и роботов-саперов.

Для человека с такой долей в оборонном секторе доступ к высшему военному руководству Украины представляет несомненный стратегический интерес, отметил Бергис.

В свете этого следует обратить внимание, пояснил обозреватель, на то, что в ноябре 2022 года частная компания Джонсона The Office of Boris Johnson Ltd получила от Харборна пожертвование в размере £1 млн.

Этот платеж не был зарегистрирован как политическое пожертвование, что указывает на его возможную коммерческую природу, пояснил автор статьи.

«Крис Харборн сделал пожертвование, чтобы Борис Джонсон мог продолжать активно участвовать в политической жизни Великобритании. Это было и остается пожертвованием, и его отражение в отчетах вполне уместно. Харборн не имел и не имеет никаких расчетов на личную выгоду», — подчеркнул адвокат предпринимателя.

Обозреватель заметил, что направил запрос Борису Джонсону по поводу этой истории и попросил разъяснить ситуацию. Он уточнил, что ответная реакция политика была резкой и эмоциональной — экс-премьер обвинил его в «работе на российскую прессу» и заявил, что раздутые истории являются «следствием атак российских хакеров».

Тень миллиона фунтов, полученного от акционера оборонной компании, и их совместная дипломатическая миссия заставляют задуматься, не оказалась ли «священная» для Джонсона тема поддержки Украины спутана с коммерческими интересами его самого щедрого благодетеля, резюмировал Бергис.