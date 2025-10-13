Президент Мадагаскара ради собственной безопасности уехал из страны

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина сейчас не находится в стране: он принял решение покинуть ее. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на выступление политика, которое транслировали по телевидению.

Как пояснил сам Радзуэлина, на такой шаг он пошел ради собственной безопасности. Политик не стал уточнять, где сейчас находится.

Администрация президента Мадагаскара заявила 12 октября, что в стране происходит попытка незаконного и насильственного захвата власти. В опубликованном тексте отмечается, что президент решительно осуждает любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране и призывает все политические и общественные силы объединиться в «защиту конституционного порядка и национального суверенитета».