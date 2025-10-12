Трамп рассказал внучке о 7 войнах во время игры в гольф

Президент США Дональд Трамп похвастался своими миротворческими усилиями перед внучкой Кай Трамп, когда они вместе играли в гольф. Видео опубликовано в соцсетях.

Во время беседы Трамп заявил, что «завершил семь войн» на планете. По его словам, теперь он надеется «привести к миру Владимира Путина и Владимира Зеленского».

«В остальном все супер», — сказал президент.

Он также добавил, что экономика США претерпевает позитивные изменения.

Кай Трамп не вступала в беседу с дедом, ограничиваясь кратким одобрением его слов.

Американские республиканские СМИ пишут, что Дональд Трамп является страстным поклонником гольфа и игроком, но его внучка Кай может претендовать на звание лучшей гольфистки в семье. В свою очередь демократические издания сомневаются в том, что Трампу удалось завершить 7 войн.

Кай — дочь Дональда-младшего и его бывшей жены Ванессы.