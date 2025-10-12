Запад затрепетал: в Китае назвали секретное оружие Путина

Недавнее заявление президента России Владимира Путина о новом оружии внушило страх и привело в трепет противников Москвы. Такую оценку ситуации дало Центральное телевидение Китая.

Китайский обозреватель Вэй Дунсюй считает, что, столкнувшись с давлением со стороны США и НАТО, Россия готова «раскрыть новый козырь».

«Упоминание президентом Путиным о новом оружии предполагает множество возможностей, одно можно сказать наверняка — этого достаточно, чтобы привести противников России в трепет», — подчеркивает эксперт, называя слова российского лидера «загадочными и к тому же преисполненными глубокой значимости».

Путин заявил, что Россия скоро представит новое оружие

По мнению обозревателя, речь может идти о межконтинентальной крылатой ракете «Буревестник» с ядерной силовой установкой, от которой, как он утверждает, у Запада «нет средств защиты». Он отметил, что ракета с дальностью полета свыше 20 тысяч километров способна наносить молниеносные удары по стратегическим целям и уклоняться от любых систем ПВО и ПРО, что окажет мощное воздействие на США и НАТО.

Вэй Дунсюй также полагает, что «Буревестник» может стать для России «ключевым козырем» на грядущих переговорах с США о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Кроме того, он упомянул и о гиперзвуковой ракете «Циркон», которая, по его словам, «достигла технологической зрелости».

Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что испытания нового российского оружия проходят успешно и страна может скоро объявить о его появлении.