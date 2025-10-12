Нобелевский комитет расследует утечку информации о лауреате премии мира

Норвежский Нобелевский комитет полагает, что утечка данных о лауреате премии мира связана со шпионажем, рассказал секретарь комитета и директор Норвежского Нобелевского института Кристиан Берг Харпвикен. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне норвежская газета Finansavisen сообщила, что лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо считалась аутсайдером гонки. Внезапно ставки на ее победу выросли с 3,6% до более 70%, и она стала фаворитом.

На фоне этого ряду пользователей онлайн-платформы прогнозов Polymarket удалось заработать десятки тысяч долларов.

«Мы пока точно не установили, что именно произошло, но наиболее вероятно, что мы были подвергнуты шпионажу. Может быть, в данном случае кому-то удалось украсть информацию», — заметил Харпвикен.

По его словам, Нобелевский комитет «постоянно сталкивается» со шпионажем и серьёзно относится к безопасности. Он добавил, что специалисты сделают все возможное, чтобы выяснить, произошла ли утечка или «причина кроется в чем-то в нашей системе».