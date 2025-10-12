В 2026 году президент США Дональд Трамп должен получить Нобелевскую премию мира. Об этом в интервью газете Times заявила действующий лауреат премии Корина Мачадо.

«Я правда хочу сказать, что верю, что он действительно заслуживает признания», — заявила она.

По словам Мачадо, всего за девять месяцев правления американский лидер решил и предотвратил много конфликтов. Она добавила, что особенно важно обратить внимание на урегулирование на Ближнем Востоке.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает награду. Лауреатам премии помимо денежного приза вручается золотая медаль весом около 200 граммов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии. Он напомнил, что были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали».

Ранее Трамп рассказал о разговоре с нобелевским лауреатом Мачадо.