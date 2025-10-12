В Польше сделали заявление о войне с Россией
В Польше растут опасения граждан из-за действий местных политиков, втягивающих страну в войну с Россией. Это противоречит «экзистенциальным интересам» поляков, пишет издание Mysl Polska.
Отмечается, что нынешняя польская политика может привести к непредсказуемым последствиям. Властям необходимо ответить на фундаментальный вопрос: зачем полякам нужна война с Россией?
«Настойчивый поиск casus belli, то есть предлога для включения польской армии в военные действия против России, абсолютно не отвечает экзистенциальным интересам поляков», — сказано в статье.
Авторы добавляют, что власти Польши не должны устраивать провокации, их задача — избегать поводов для войны.
В последнее время Польша активно усиливает милитаристские возможности. Численность армии дошла до 200 тысяч человек, запущена программа подготовки резервистов. При этом опросы говорят, что почти 50% поляков не готовы стать добровольцами.