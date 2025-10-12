Названа страна, из которой чаще всего бегут для жизни в России

В этом году убежище в России попросили более 100 человек, проживающих в 14 странах мира. Об этом сообщает РИА Новости.

Данные приводятся с января по июнь 2025 года. За это время желание переехать на постоянное место жительства в Россию изъявили 119 человек. Большинство из них – из Евросоюза и США.

Больше всего заявлений на убежище подали жители Германии – 56. На втором и третьем месте расположились Латвия и Литва – 20 и 12 граждан соответственно.

Не прочь пожить в РФ граждане Венгрии, Польши, Италии, Франции, Швеции и других государств. Всего 14 стран.

Ранее «МК» писал, что российские власти разработали комплекс мер по оказанию содействия в обустройстве на территории РФ более 800 граждан России, депортированных из Латвии по причине незнания государственного языка.