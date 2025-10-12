Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу заявил, что Россия обладает уникальной способностью производить все необходимые материалы для ведения современной войны, в отличие от Украины и западных стран.

По его словам, российская военная промышленность функционирует эффективно, не подрывая другие секторы экономики, тогда как Украина, Европа и США продемонстрировали свою неспособность наладить аналогичное производство.

Экс-помощник главы Пентагона заявил о крахе плана Запада в отношении Украины

Джонсон также отметил, что конфликт вступает в новую фазу, где Россия получает возможность проводить масштабные операции по всему фронту благодаря значительному превосходству в живой силе. Он привёл признание главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о двукратном численном перевесе российских войск, охарактеризовав текущую ситуацию как «предсмертную агонию Украины».

