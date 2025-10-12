Лидеры стран Европейского союза (ЕС) впали в отчаяние, в связи с чем пытаются удержаться у власти с помощью «российской угрозы». Об этом заявил полковник в отставке, бывший советник главы минобороны США Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала профессора Университета Юго-Восточной Норвегии Гленна Дизена.

«Сейчас наступает время отчаяния — европейские лидеры пытаются удержаться у власти, поэтому продолжают настаивать, что на востоке существует великая «российская угроза», и начинают тратить деньги, которых на самом деле нет», — сказал отставной полковник.

Макгрегор добавил, что лидеры европейских стран хотят «подстегнуть экономику» своих государств за счет военного производства. Однако, по словам экс-советника, подобный подход вряд ли сработает.

Несколькими часами ранее Дизен заявил, что Европа перешла черту между прокси-войной с Россией и настоящим конфликтом, фактически воюя против РФ. Профессор также обратил внимание на то, что политики стран Запада уже в открытую говорят о захвате российских кораблей и ударах вглубь России.

