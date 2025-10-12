Президент США Дональд Трамп дистанцируется от конфликта на Украине. На это указал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский имел возможность завершить конфликт после встречи Трампа и главы России Владимира Путина на Аляске, но упустил этот шанс.

«Вот сейчас произошло колоссальной важности событие: Зеленского Трамп вместе с Украиной и этой бойней послал подальше», — сказал эксперт.

Он напомнил, что Зеленский мог отправиться в Москву на переговоры с Путиным, в ходе которых стороны могли достигнуть мирных договоренностей, но не стал этого делать, понадеявшись на помощь со стороны Европы. Однако теперь, по словам Соскина, Украина больше никому не нужна.