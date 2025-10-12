В Китае резко высказались в адрес США после введения пошлин

Введение против Китая пошлин в размере 100% является примером политики двойных стандартов. Об этом заявили в министерстве коммерции КНР.

«Китай, будучи ответственной крупной страной, всегда решительно защищает свою национальную безопасность и общую международную безопасность», - говорится в сообщении ведомства.

На Западе сообщили о подготовке США ответных мер на ограничения Китая

Также отмечается, что КНР всегда выступает с позиции справедливости и без всякой дискриминации. При этом, добавили в минкоммерции, страна внимательно относится к мерам экспортного контроле со своей стороны. А готовность США ввести против Китая с 1 ноября 100-процентные пошлины там назвали двойными стандартами.

Ранее американский лидер Дональд Трамп объявил о введении импортных тарифов на товары из Китая на уровне 100%. Причем, новые пошлины будут приплюсованы к уже существующим. Трамп свое решение объяснил «агрессией» КНР в торговле.