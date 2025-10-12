Лидеры Европейского союза (ЕС) оказались в отчаянии из-за «российской угрозы». Об этом заявил полковник в отставке, бывший советник главы Минобороны США Макгрегор в эфире YouTube-канала.

Как отмечает экс-чиновник, европейские лидеры пытаются удержаться у власти. Именно поэтому они продолжают продвигать нарратив о том, что на востоке существует великая «российская угроза» и начинают тратить деньги которых на самом деле нет, добавил Макгрегор.

«Они надеются подстегнуть экономику своих стран за счет военного производства. Я не думаю, что это сработает. Я не вижу в этом никакого будущего», — высказался он.

В Европе заявили о начале войны с Россией

Отчаянные попытки уцепиться за власть поражают своей бесполезностью и глупостью, сказал бывший советник. По его словам, на создание эффективных вооруженных сил должно уйти не менее десяти лет. Этот процесс требует смены нескольких поколений вооружений, а также нового поколения солдат, моряков и летчиков. Поэтому канцлер Германии Фридрих Мерц показывает невероятный оптимизм, когда говорит о том, что к 2030 году в немецком ВПК значительно повысится уровень производства и будут «развернуты вооруженные силы, способные применять новую технику».

Ранее экс-помощник главы Пентагона Час Фриман заявил, что план Запада в отношении Украины потерпел крах. По его словам, у европейцев теплилась надежда на то, что украинский конфликт снова объединит ЕС и США, при этом в 2022 году даже звучали практически торжественные заявления о мнимом укреплении альянса на десятилетие вперед.