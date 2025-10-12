Европа хочет ослабить Россию и ее армию, используя для этих целей Украину. Об этом рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Они используют Украину как инструмент для изматывания российской армии. Они полагают, что это хорошо. Тем не менее, для Украины это полная катастрофа. Украинцы обескровят не Россию, а себя», — сказал он.

По его словам, Европа хочет защитить себя от «мнимой российской угрозы», однако подход европейцев к решению данной проблемы является «безумием».

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил о начале войны Европы с Россией.