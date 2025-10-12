В США назвали цель Европы в отношении России

Lenta.ru

Европа хочет ослабить Россию и ее армию, используя для этих целей Украину. Об этом рассказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

© Global Look Press
«Они используют Украину как инструмент для изматывания российской армии. Они полагают, что это хорошо. Тем не менее, для Украины это полная катастрофа. Украинцы обескровят не Россию, а себя», — сказал он.

По его словам, Европа хочет защитить себя от «мнимой российской угрозы», однако подход европейцев к решению данной проблемы является «безумием».

В Европе заявили о начале войны с Россией

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил о начале войны Европы с Россией.

«Мы перешли эту черту между прокси-войной и прямым вооруженным противостоянием», — сказал эксперт.